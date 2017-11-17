Пойманного в Абхазии леопарда вернули в Сочи

«Виктория — одна из трех особей переднеазиатского леопарда, выпущенных в дикую природу на территории Кавказского заповедника в июле 2016 года. Информация о ее местонахождении не поступала с середины июня 2017 года. На днях животное обнаружили в Республике Абхазия», — рассказали в пресс-службе Минприроды России.

16 ноября на место прибыла группа специалистов. Животное было обездвижено, проведено ветеринарное обследование, показавшее отличное состояние зверя.

Расстояние по прямой от места последней локации до село Лыхны составило около 100 км, что подтверждает склонность леопардов к освоению обширных пространств, в данном случае, и северного, и южного склона Главного Кавказского хребта. После выпуска в природу 15 июля 2016 года это единственный случай нападения леопарда на домашних животных.

«После установления личности леопарда животное было возвращено властями Абхазии в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке», — сообщили в Минприроды.

После короткой реабилитации и тестирования на Викторию снова наденут спутниковый ошейник и выпустят в Кавказский заповедник.