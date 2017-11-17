Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Из-за редкого заболевания американец пьянеет без алкоголя
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Виктория Лопырева стала студенткой
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
СМИ: Бекхэм отомстила экс-подругам из Spice Girls
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Виктория Лопырева стала студенткой
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Военный переворот в Зимбабве
13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе 18 ноября изменят маршрут движения троллейбусов

Изменения связаны с проведением сельскохозяйственной ярмарки.

В Симферополе 18 ноября изменится маршрут движения троллейбусов. Такие меры будут приняты в связи с проведением осенней сельскохозяйственной ярмарки.

— В связи с проведением Министерством сельского хозяйства РК сельскохозяйственной ярмарки на участке от перекрестка ул. Киевской и ул. Никанорова до пл. Московской движение троллейбусов по маршруту № 17 будет изменено, — сообщили на предприятии «Крымтроллейбус».

Новый маршрут движения: Хошкельды — проспект Победы — улица Кечкеместкая — площадь Московская — улица Гагарина — улица Ким — Евпаторийское шоссе — Аэропорт Центральный.

Сельхозярмарка будет проходить и на других улицах. В частности, по ул. Куйбышева (участок от перекрестка улицы Куйбышева и бульвара Франко до пересечения улицы Куйбышева и Февральской); по ул. Дмитрия Ульянова (участок от перекрестка улица Дмитрия Ульянова и Севастопольская до пересечения улицы Дмитрия Ульянова и переулка Гавена); по ул. Героев Сталинграда 8.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь