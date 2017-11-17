В Симферополе 18 ноября изменят маршрут движения троллейбусов

В Симферополе 18 ноября изменится маршрут движения троллейбусов. Такие меры будут приняты в связи с проведением осенней сельскохозяйственной ярмарки.

— В связи с проведением Министерством сельского хозяйства РК сельскохозяйственной ярмарки на участке от перекрестка ул. Киевской и ул. Никанорова до пл. Московской движение троллейбусов по маршруту № 17 будет изменено, — сообщили на предприятии «Крымтроллейбус».

Сельхозярмарка будет проходить и на других улицах. В частности, по ул. Куйбышева (участок от перекрестка улицы Куйбышева и бульвара Франко до пересечения улицы Куйбышева и Февральской); по ул. Дмитрия Ульянова (участок от перекрестка улица Дмитрия Ульянова и Севастопольская до пересечения улицы Дмитрия Ульянова и переулка Гавена); по ул. Героев Сталинграда 8.