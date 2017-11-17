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14:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Первый случай заболевания гриппом зафиксирован в Новосибирске

Двухлетнего ребенка госпитализировали с диагнозом грипп. Это первый и пока единственный случай в сезоне.

У ребенка «грипп средней степени тяжести».

По данным Роспотребнадзора, только на прошлой неделе к медикам с недомоганиями обратились около 15 тысяч жителей области. У всех диагностировали ОРВИ. Заболеваемость сегодня ниже эпидпорога по всем возрастным группам.

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