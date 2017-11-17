В Крыму ежегодно рождается 100 детей с весом до килограмма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму раньше срока рождается более 1 тысячи детей в год. Из них порядка 100 малышей весят не более килограмма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму раньше срока рождается более 1 тысячи детей в год. Из них порядка 100 малышей весят не более килограмма.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил внештатный
«Среди этих детей наиболее уязвимыми считаются дети, которые родились весом меньше 1 кг и меньше 1,5 кг. Меньше килограмма рождается от 89 до 100 деток в год. Детей, рожденных с весом от тысячи до полутора тысяч граммов — около 150. В течение последних лет это одинаковая цифра. Но
Александр Сидоров уточнил, что самые проблемные малыши среди недоношенных те, которые родились на сроке до 28 недель беременности, при норме в 37−41 неделю. Достаточно уязвимыми, но имеющие больше шансов, по словам специалиста, считаются новорожденные, появившиеся на свет с 28 по 32 неделю.
«Эти дети имеют высокие риски и для жизни, и для последующего здоровья, но с каждым годом выживаемость таких детей и дальнейшее качество их жизни становится лучше. Те технологии, которые на сегодняшний день активно внедрены и постоянно совершенствуются, дают результат», — подчеркнул специалист.
Среди факторов, которые могут вызвать преждевременные роды, по словам главного внештатного специалиста Минздрава Республики по репродуктивному здоровью Игоря Лившица, на первом месте — стрессовые состояния. Кроме того, спровоцировать появление малыша на свет раньше времени могут проблемы с репродуктивным здоровьем у мамы, перенесенные заболевания половой системы, прием токсических препаратов: курение, алкоголь, в том числе, чрезмерное увлечение теми или иными лекарственными препаратами, а также инфекции, которые могут обостряться при беременности. Кроме того, причиной преждевременных родов может стать недостаточное питание и образ жизни. Имеет значение и возраст. «Преждевременные роды чаще наблюдаются в группе младше 18 лет и у женщин 40 плюс», — заключил Лившиц.