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14:29 (мск), источник: РИА Крым

Власти Крыма планируют создать фан-зоны во время ЧМ-2018 по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Руководство Крыма рассматривает возможность создания на полуострове фан-зон во время проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе встречи главы РК Сергея Аксенова с заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой и президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой,

«Отдельно обговорили возможность организации фан-зон в Крыму во время Чемпионата мира по футболу — 2018», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Также участники встречи обсудили тему помощи крымским футбольным клубам из внебюджетных источников.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всего на Чемпионате мира сыграют 32 команды.

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