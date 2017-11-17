Власти Крыма планируют создать фан-зоны во время ЧМ-2018 по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Руководство Крыма рассматривает возможность создания на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Руководство Крыма рассматривает возможность создания на полуострове
Об этом шла речь в ходе встречи главы РК Сергея Аксенова с заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой и президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой,
«Отдельно обговорили возможность организации
Также участники встречи обсудили тему помощи крымским футбольным клубам из внебюджетных источников.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде,
Всего на Чемпионате мира сыграют 32 команды.