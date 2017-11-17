В Волгоградской области дети стали чаще сбегать из дома

За 10 месяцев 2017 года полицейскими было принято 477 заявлений о пропаже детей в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано только 436 сбежавших из дома или школ-интернатов детей. В 2017 году к настоящему моменту правоохранителям удалось отыскать 99% пропавших подростков.

По словам полицейских, заявлении о пропаже детей поступают к ним практически каждый день. В 80% случаев подростки сбегают из дома или интерната, приюта, все остальные исчезают по другим причинам. «Часто дети уходят из дома из-за ссор с родителями. На такие семьи приходится каждый девятый факт побега», — отметили правоохранители.

В 2017 году чаще всего правоохранители искали детей в Новоаннинском, Фроловском и Суровикинском районах, а также Волжском и Волгограде.

Как показывает практика, сбежавшие дети находятся у друзей, в развлекательных центрах или просто бродят по улицам.