Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Из-за редкого заболевания американец пьянеет без алкоголя
7 неловких вопросов сексологу
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Военный переворот в Зимбабве
14:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области дети стали чаще сбегать из дома

Полицейским удается отыскать 99% пропавших подростков.

За 10 месяцев 2017 года полицейскими было принято 477 заявлений о пропаже детей в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано только 436 сбежавших из дома или школ-интернатов детей. В 2017 году к настоящему моменту правоохранителям удалось отыскать 99% пропавших подростков.

По словам полицейских, заявлении о пропаже детей поступают к ним практически каждый день. В 80% случаев подростки сбегают из дома или интерната, приюта, все остальные исчезают по другим причинам. «Часто дети уходят из дома из-за ссор с родителями. На такие семьи приходится каждый девятый факт побега», — отметили правоохранители.

В 2017 году чаще всего правоохранители искали детей в Новоаннинском, Фроловском и Суровикинском районах, а также Волжском и Волгограде.

Как показывает практика, сбежавшие дети находятся у друзей, в развлекательных центрах или просто бродят по улицам.

Полицейские напоминают, что при пропаже ребенка нужно обращаться к правоохранителям как можно скорее. «Заявление принимают сразу при малейших подозрениях на то, что он может находиться в опасности: существующее мнение о том, что полиция начинает искать пропавшего только после трех суток не соответствует действительности», — заявили в региональном ГУ МВД. При обращении в полицию необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность и фотографии ребенка. При описании пропавшего обязательно нужно указать его приметы, наличие хронических заболеваний, шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков. А также описать одежду.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь