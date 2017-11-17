В Волгоградской области дети стали чаще сбегать из дома
Полицейским удается отыскать 99% пропавших подростков.
Полицейским удается отыскать 99% пропавших подростков.
За 10 месяцев 2017 года полицейскими было принято 477 заявлений о пропаже детей в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано только 436 сбежавших из дома или
По словам полицейских, заявлении о пропаже детей поступают к ним практически каждый день. В 80% случаев подростки сбегают из дома или интерната, приюта, все остальные исчезают по другим причинам. «Часто дети уходят из дома
В 2017 году чаще всего правоохранители искали детей в Новоаннинском, Фроловском и Суровикинском районах, а также Волжском и Волгограде.
Как показывает практика, сбежавшие дети находятся у друзей, в развлекательных центрах или просто бродят по улицам.
Полицейские напоминают, что при пропаже ребенка нужно обращаться к правоохранителям как можно скорее. «Заявление принимают сразу при малейших подозрениях на то, что он может находиться в опасности: существующее мнение о том, что полиция начинает искать пропавшего только после трех суток не соответствует действительности», — заявили в региональном ГУ МВД. При обращении в полицию необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность и фотографии ребенка. При описании пропавшего обязательно нужно указать его приметы, наличие хронических заболеваний, шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков. А также описать одежду.