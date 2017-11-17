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14:10 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет пообещал на выходных «репетицию» зимы

В понедельник 20 ноября в Беларусь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Похолодание ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, ночью местами температура воздуха опустится до -3°С, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погоду в республике испортят двигающиеся на территорию Беларуси с Балтики атмосферные фронты.

Так, в субботу 18 ноября днем на юго-востоке ожидаются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью температура составит от -3 до +3°С, днем — от 0 до +5°С.

В воскресенье 19 ноября на большей территории страны пройдет мокрый снег, местами ожидается гололедица. Температурный режим существенно не изменится: ночью — -3..+2°С, ночью — -3..+5°С.

В понедельник 20 ноября в Беларусь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу, ночью температура местами опустится до -4°С, а максимальная днем не превысит +4°С.

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