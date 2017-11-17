Гидромет пообещал на выходных «репетицию» зимы
В понедельник 20 ноября в Беларусь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии.
В понедельник 20 ноября в Беларусь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии.
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Похолодание ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, ночью местами температура воздуха опустится до -3°С, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погоду в республике испортят двигающиеся на территорию Беларуси с Балтики атмосферные фронты.
Так, в субботу 18 ноября днем на
В воскресенье 19 ноября на большей территории страны пройдет мокрый снег, местами ожидается гололедица. Температурный режим существенно не изменится: ночью — -3..+2°С, ночью — -3..+5°С.
В понедельник 20 ноября в Беларусь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу, ночью температура местами опустится до -4°С, а максимальная днем не превысит +4°С.