Жительница Советска отсудила у коммунальщиков свыше 200 тысяч рублей
Жительница Советска отсудила у управляющей компании свыше 200 тысяч рублей за залитую квартиру. Об этом сообщает
Жительница Советска отсудила у управляющей компании свыше 200 тысяч рублей за залитую квартиру. Об этом сообщает
Летом квартиру советчанки залило канализационными стоками. Как оказалось, ЧП произошло
Посчитав, что коммунальщики должны компенсировать ей ущерб, женщина обратилась в суд. В ходе судебного разбирательства управляющая компания не смогла доказать, что залив квартиры случился по вине собственника.
В итоге суд пришел к выводу о необходимости возложения ответственности на управляющую компанию и взыскал с нее в общей сложности 207 тысяч рублей.