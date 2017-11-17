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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Советска отсудила у коммунальщиков свыше 200 тысяч рублей

Жительница Советска отсудила у управляющей компании свыше 200 тысяч рублей за залитую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Источник: Комсомольская правда

Летом квартиру советчанки залило канализационными стоками. Как оказалось, ЧП произошло из-за засора канализационного стояка. В результате в квартире была повреждена отделка полов и стен, а также повреждена электропроводка.

Посчитав, что коммунальщики должны компенсировать ей ущерб, женщина обратилась в суд. В ходе судебного разбирательства управляющая компания не смогла доказать, что залив квартиры случился по вине собственника.

В итоге суд пришел к выводу о необходимости возложения ответственности на управляющую компанию и взыскал с нее в общей сложности 207 тысяч рублей.

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