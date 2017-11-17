Жительница Советска отсудила у коммунальщиков свыше 200 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

Летом квартиру советчанки залило канализационными стоками. Как оказалось, ЧП произошло из-за засора канализационного стояка. В результате в квартире была повреждена отделка полов и стен, а также повреждена электропроводка.

Посчитав, что коммунальщики должны компенсировать ей ущерб, женщина обратилась в суд. В ходе судебного разбирательства управляющая компания не смогла доказать, что залив квартиры случился по вине собственника.