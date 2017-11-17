В Воронеж выступит Оркестр имени Осипова
Прославленный коллектив даст два концерта.
Прославленный коллектив даст два концерта.
В рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» в Воронеже выступит Оркестр имени Осипова, который на протяжении многих лет сохраняет и развивает традиции музицирования на русских народных инструментах. Высокий уровень исполнительского мастерства музыкантов и солистов позволяет ему занимать одно из ведущих мест среди лучших оркестров России.
19 ноября прославленный коллектив под управлением Владимира Андропова даст в филармонии два концерта. В 12.00 представит программу для детей «Сказка с оркестром» (6+)(дирижер — Даниил Стаднюк, солистка — Дарья Рубцова).
А в 18.00 начнется концерт для взрослой аудитории. В программе музыка Чайковского, Прокофьева, русские народные и итальянские песни, обработки народных мелодий. Солист — народный артист РФ Василий Овсянников (баритон).