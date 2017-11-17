В 2017 году самарцы 560 раз пожаловались на коллекторов
За 10 месяцев этого года на коллекторов жители Самарской области пожаловались 568 раз.
За 10 месяцев этого года на коллекторов жители Самарской области пожаловались 568 раз.
Из них 37 раз самарцы остались недовольны организациями, включенными в госреестр, 465 раз жители региона пожаловались на микрофинансовые организации и 97 раз — на действие коллекторов организаций, которые не входят в государственный реестр. Такие цифры приводят в
Среди основный нарушений коллекторов называют:
слишком частые контакты кредиторов и лиц, которые действуют от их имени,
общение с третьими лицами, у которых нет долгов,
общение с третьими лицами без их согласия или согласия должника,
психологическое давление и угрозы,
рассылка сообщений ненадлежащего содержания,
обман должников,
раскрытие персональных данных и сведений о задолженности,
общение с должником после его отказа.