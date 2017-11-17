В 2017 году самарцы 560 раз пожаловались на коллекторов

Источник: РИА "Новости"

Из них 37 раз самарцы остались недовольны организациями, включенными в госреестр, 465 раз жители региона пожаловались на микрофинансовые организации и 97 раз — на действие коллекторов организаций, которые не входят в государственный реестр. Такие цифры приводят в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Среди основный нарушений коллекторов называют:

слишком частые контакты кредиторов и лиц, которые действуют от их имени,

общение с третьими лицами, у которых нет долгов,

общение с третьими лицами без их согласия или согласия должника,

психологическое давление и угрозы,

рассылка сообщений ненадлежащего содержания,

обман должников,

раскрытие персональных данных и сведений о задолженности,