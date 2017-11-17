В Публичной библиотеке поселился толстый кот

Ее авторы — Лариса и Ксения Пяткины — участницы областных конкурсов и творческих выставок. Куклы Тильда, картины и игрушки из шерсти, панно в технике «кинусайга», фигурки из папье-маше — на выставку мастерицы привезли даже больше работ, чем планировали.

«Связанные одной нитью» — не только название самой первой игрушки из шерсти Ксении Пяткиной, но и вполне правдивое описание этой творческой семьи: в создании экспозиции «Игрушки с теплым сердцем» приняли участие все члены семьи Пяткиных, от мала до велика.

Один из главных героев выставки, толстый кот из папье-маше, создан мужскими руками: его сделал отец Ксении, Валерий Пяткин. Игрушка проработана очень детально: глаза, бантик, полоски на тонком хвосте… Как признаются мастерицы, моделью для игрушки послужил их домашний кот.