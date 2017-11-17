В Публичной библиотеке поселился толстый кот
В Малом выставочном зале открылась экспозиция «Игрушки с теплым сердцем».
В Малом выставочном зале открылась экспозиция «Игрушки с теплым сердцем».
Ее авторы — Лариса и Ксения Пяткины — участницы областных конкурсов и творческих выставок. Куклы Тильда, картины и игрушки из шерсти, панно в технике «кинусайга», фигурки из
«Связанные одной нитью» — не только название самой первой игрушки из шерсти Ксении Пяткиной, но и вполне правдивое описание этой творческой семьи: в создании экспозиции «Игрушки с теплым сердцем» приняли участие все члены семьи Пяткиных, от мала до велика.
Один из главных героев выставки, толстый кот из
Работа экспозиции продлится до 30 декабря. Заказать экскурсию можно по телефону: