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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермякам предлагают придумать названия для 18 новых улиц

Предложения принимают до 26 ноября.

В трех микрорайонах Перми, где начинается застройка территорий, нужны названия для новых улиц. Надо придумать имена для семи улиц в микрорайоне Красные казармы, восьми улиц в жилом районе Бахаревка и трех — около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

Чтобы на карте Перми больше не появлялись наименования вроде улицы Шпалопропиточная или Деревообделочная, объявлен конкурс названий, в котором могут принять участие все горожане.

— Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Также названия могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.

Предложения будут принимать до 26 ноября. После этого выберут несколько вариантов, которые обсудят на заседании Общественного совета по топонимике. Совет и примет решение о присвоении имени той или иной улице.

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