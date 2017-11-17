Пермякам предлагают придумать названия для 18 новых улиц
Предложения принимают до 26 ноября.
Предложения принимают до 26 ноября.
В трех микрорайонах Перми, где начинается застройка территорий, нужны названия для новых улиц. Надо придумать имена для семи улиц в микрорайоне Красные казармы, восьми улиц в жилом районе Бахаревка и трех — около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.
Чтобы на карте Перми больше не появлялись наименования вроде улицы Шпалопропиточная или Деревообделочная, объявлен конкурс названий, в котором могут принять участие все горожане.
— Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, — рассказали в
Предложения будут принимать до 26 ноября. После этого выберут несколько вариантов, которые обсудят на заседании Общественного совета по топонимике. Совет и примет решение о присвоении имени той или иной улице.