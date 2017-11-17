Пермякам предлагают придумать названия для 18 новых улиц

В трех микрорайонах Перми, где начинается застройка территорий, нужны названия для новых улиц. Надо придумать имена для семи улиц в микрорайоне Красные казармы, восьми улиц в жилом районе Бахаревка и трех — около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

Чтобы на карте Перми больше не появлялись наименования вроде улицы Шпалопропиточная или Деревообделочная, объявлен конкурс названий, в котором могут принять участие все горожане.

— Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Также названия могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.