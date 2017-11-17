«Аэроэкспресс» отменил часть рейсов в Шереметьево в ночь на 27 ноября

Отменяются рейсы с Белорусского вокзала в 21:30, 22:30, 23:30 мск 26 ноября и в 5:30 27 ноября и обратные рейсы в 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 26 ноября. Рейс в сторону аэропорта в 00:30 мск переносится на 1:00.