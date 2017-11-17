Минкульт Башкирии готов помочь в съемках фильма, главную роль в котором сыграет Безруков
Фильм расскажет историю об уроженце Башкирии, который во время Великой Отечественной войны спас около 200 человек.
Фильм расскажет историю об уроженце Башкирии, который во время Великой Отечественной войны спас около 200 человек.
«Проект в работе, мы собираем дополнительные средства, потому что проект очень масштабный» — сказал Безруков в кулуарах
«Очень много предложений, естественно, из Башкортостана, из Министерства культуры. Очень большую помощь, поддержку они готовы оказать. Для них это национальный герой, поэтому они очень хотят, чтобы съемки происходили у них», — отметил артист.
По словам Безрукова, рассматривается также возможность проведения съемок в Белоруссии, где происходили события, о которых идет речь в фильме. «Сейчас решается, где будут проходить съемки. Вполне возможно, что и с белорусской стороной будет совместное производство — я надеюсь, что они помогут, потому что действие происходило именно там, в белорусских лесах», — рассказал он.
О картине
Киселев — уроженец Башкирии, в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, но бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселев стал членом партизанского отряда «Месть», под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители Долгиново — в основном евреи.
В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней. Как отмечают создатели фильма, Киселев признан израильским институтом Яд
Ранее участники проекта озвучили общую сумму бюджета съемок фильма -120 млн рублей. 60 млн рублей они намерены привлечь в «Фонде кино». Было объявлено также, что есть договоренность о прокате в России и за рубежом. Фильм станет международным за счет привлечения иностранных актеров, в частности, из Израиля, Франции и США.
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