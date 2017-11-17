Минкульт Башкирии готов помочь в съемках фильма, главную роль в котором сыграет Безруков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Республики Башкортостан предложило помощь в создании фильма «Большая земля» о башкирском партизане Николае Киселеве, спасшем порядка 200 евреев во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в пятницу народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, который сыграет в картине главную роль.

«Проект в работе, мы собираем дополнительные средства, потому что проект очень масштабный» — сказал Безруков в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Очень много предложений, естественно, из Башкортостана, из Министерства культуры. Очень большую помощь, поддержку они готовы оказать. Для них это национальный герой, поэтому они очень хотят, чтобы съемки происходили у них», — отметил артист.

По словам Безрукова, рассматривается также возможность проведения съемок в Белоруссии, где происходили события, о которых идет речь в фильме. «Сейчас решается, где будут проходить съемки. Вполне возможно, что и с белорусской стороной будет совместное производство — я надеюсь, что они помогут, потому что действие происходило именно там, в белорусских лесах», — рассказал он.

О картине

Фильм «Большая земля» режиссера Анны Матисон будет основан на реальных событиях.

Киселев — уроженец Башкирии, в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, но бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселев стал членом партизанского отряда «Месть», под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители Долгиново — в основном евреи.

В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней. Как отмечают создатели фильма, Киселев признан израильским институтом Яд ва-Шем «праведником народов мира».

Ранее участники проекта озвучили общую сумму бюджета съемок фильма -120 млн рублей. 60 млн рублей они намерены привлечь в «Фонде кино». Было объявлено также, что есть договоренность о прокате в России и за рубежом. Фильм станет международным за счет привлечения иностранных актеров, в частности, из Израиля, Франции и США.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) собрал более 30 тысяч участников. В центре внимания — международное культурное сотрудничество, профессиональные проблемы индустрии кино, театра, цирка, анимации, библиотечного дела и других сфер культуры.