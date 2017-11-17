Контракт по рекультивации отходов БЦБК подписали губернатор Иркутской области и глава Росгеологии

Источник: Вести Иркутск

Выбросов за время работы комбината накопилось немало — 6 миллионов тонн шлам-лигнина. По проекту его смешают мраморизированным известняком и гипсом — получится безвредный для экологии плотный грунт.

— Проведены общественные слушания, проект получил одобрение по своей реализации. Планируем, что сегодня заключим контракт с Иркутской областью на начало работ и уже фактически с завтрашнего дня будем готовы приступить, — говорит директор ОАО «Росгеология» Роман Панов.

Лабораторные испытания уже пройдены — с помощью предложенного химического состава удалось «обезопасить» несколько кубометров отходов. Дело за незначительными корректировками инженерных изысканий, — говорят разработчики проекта. Его представят на государственную экологическую экспертизу до 1 декабря.

Контракт на выполнение работ глава Росгеологии и губернатор Иркутской области Сергей Левченко заключили сегодня. А цена восстановления экологии — 6 миллиардов рублей, однако смета может ещё вырасти.