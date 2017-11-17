Контракт по рекультивации отходов БЦБК подписали губернатор Иркутской области и глава Росгеологии
Сегодня в Байкальск приехал глава Росгеологии Роман Панов. Госкорпорация займётся рекультивацией отходов БЦБК весной следующего года.
Сегодня в Байкальск приехал глава Росгеологии Роман Панов. Госкорпорация займётся рекультивацией отходов БЦБК весной следующего года.
Выбросов за время работы комбината накопилось немало — 6 миллионов тонн
— Проведены общественные слушания, проект получил одобрение по своей реализации. Планируем, что сегодня заключим контракт с Иркутской областью на начало работ и уже фактически с завтрашнего дня будем готовы приступить, — говорит директор ОАО «Росгеология» Роман Панов.
Лабораторные испытания уже пройдены — с помощью предложенного химического состава удалось «обезопасить» несколько кубометров отходов. Дело за незначительными корректировками инженерных изысканий, — говорят разработчики проекта. Его представят на государственную экологическую экспертизу до 1 декабря.
Контракт на выполнение работ глава Росгеологии и губернатор Иркутской области Сергей Левченко заключили сегодня. А цена восстановления экологии — 6 миллиардов рублей, однако смета может ещё вырасти.
— Средства на утилизацию