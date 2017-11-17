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16:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Контракт по рекультивации отходов БЦБК подписали губернатор Иркутской области и глава Росгеологии

Сегодня в Байкальск приехал глава Росгеологии Роман Панов. Госкорпорация займётся рекультивацией отходов БЦБК весной следующего года.

Источник: Вести Иркутск

Выбросов за время работы комбината накопилось немало — 6 миллионов тонн шлам-лигнина. По проекту его смешают мраморизированным известняком и гипсом — получится безвредный для экологии плотный грунт.

— Проведены общественные слушания, проект получил одобрение по своей реализации. Планируем, что сегодня заключим контракт с Иркутской областью на начало работ и уже фактически с завтрашнего дня будем готовы приступить, — говорит директор ОАО «Росгеология» Роман Панов.

Лабораторные испытания уже пройдены — с помощью предложенного химического состава удалось «обезопасить» несколько кубометров отходов. Дело за незначительными корректировками инженерных изысканий, — говорят разработчики проекта. Его представят на государственную экологическую экспертизу до 1 декабря.

Контракт на выполнение работ глава Росгеологии и губернатор Иркутской области Сергей Левченко заключили сегодня. А цена восстановления экологии — 6 миллиардов рублей, однако смета может ещё вырасти.

— Средства на утилизацию шлам-лигнина заложены в федеральную целевую программу по охране озера Байкал с 2012 по 2020 годы. И есть дополнительное софинансирование из областного бюджета, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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