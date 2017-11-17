В понедельник в Петербурге стартует «Начало»

Источник: Комсомольская правда

«Начало» — XVI Международный фестиваль дебютных фильмов, которой пройдет в Петербурге с 20 по 24 ноября. В конкурсную программу вошли около сотни кинолент молодых режиссеров и студентов киношкол со всего мира. Познакомиться с ними можно будет на больших экранах киноцентров «Ленфильм», «Великан парк», в Доме кино, в Доме журналистов, в кинозале «Англетер». А основной площадкой для показов традиционно станет «Ленфильм».

— Мы ждем, прежде всего, открытий — новых имен, новых идей. Сам формат фестиваля дебютного кино вселяет уверенность, что мы можем рассчитывать на интересное кино, — говорит председатель жюри, народный артист России Александр Прошкин.

В конкурсную программу в этом году включили и особый раздел короткометражного дебюта. В отдельной программе покажут лучшие дебюты сезона. Состоятся и специальные сеансы в память о кинодраматурге Светлане Кармалите.