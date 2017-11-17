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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ялте пройдет костюмированный парад Дед Морозов и Снегурочек

Шествие состоится 23 декабря.

Жителей и гостей Ялты приглашают принять участие в костюмированном шествии Дед Морозов и Снегурочек, которое пройдет перед Новым годом. Парад возглавят 4-метровый бородатый дедушка и 3-метровая внучка.

Шествие пройдет 23 декабря в 12.00.

— Подать заявки на участие в Мороз-параде могу все желающие, в том числе частные лица, общественные организации, школы и детсады, вузы, — уточнили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты. — Для этого необходимо подготовить команду в составе не менее 10 человек.

Основные требования к командам: наличие костюмов Дедов Морозов, Снегурочек или других новогодних персонажей у всех участников.

— Ваша команда может шествовать под музыку; организовать мини-конкурсы для зрителей с вручением призов, учредить свой собственный приз и вручить его на главной сцене праздника любому понравившемуся участнику или команде, — говорят организаторы.

Заявки на участие принимаются до 14 декабря.

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