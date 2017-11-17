В Ялте пройдет костюмированный парад Дед Морозов и Снегурочек
Шествие состоится 23 декабря.
Шествие состоится 23 декабря.
Жителей и гостей Ялты приглашают принять участие в костюмированном шествии Дед Морозов и Снегурочек, которое пройдет перед Новым годом. Парад возглавят 4-метровый бородатый дедушка и 3-метровая внучка.
Шествие пройдет 23 декабря в 12.00.
— Подать заявки на участие в
Основные требования к командам: наличие костюмов Дедов Морозов, Снегурочек или других новогодних персонажей у всех участников.
— Ваша команда может шествовать под музыку; организовать
Заявки на участие принимаются до 14 декабря.