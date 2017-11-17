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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец требует от мэрии двести тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Страховая компания ООО «РСАвто» обратилась с иском в Арбитражный суд, где требует с администрации Тракторозаводского района, ГУЗ «Клиническая больница № 4» и администрации Волгограда взыскать почти двести тысяч рублей за поврежденную иномарку.

Этой страховой компании право требования ущерба передал владелец Hyundai Solaris после того, как на эту машину рухнула огромная ветка.

Случилось это еще в июне 2015-го. Машина была припаркована по улице Ополченская, 40а возле областного противотуберкулезного диспансера. Есть экспертиза, которая подтвердила ущерб в размере 180 тысяч рублей. Администрация района, куда обратился пострадавший собственник, заявила, что это территория больницы, а правообладателем участка является Волгоградская область.

В поисках ответственных за случившееся, страховщик решил подать иск сразу на всех предполагаемых виновников. И сумма выросла до 193 200 рублей — затраты на восстановление автомобиля, сумму утраты товарной стоимости, расходы на услуги эксперта в общем размере.

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