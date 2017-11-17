Волгоградец требует от мэрии двести тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Этой страховой компании право требования ущерба передал владелец Hyundai Solaris после того, как на эту машину рухнула огромная ветка.

Случилось это еще в июне 2015-го. Машина была припаркована по улице Ополченская, 40а возле областного противотуберкулезного диспансера. Есть экспертиза, которая подтвердила ущерб в размере 180 тысяч рублей. Администрация района, куда обратился пострадавший собственник, заявила, что это территория больницы, а правообладателем участка является Волгоградская область.