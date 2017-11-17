Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу

Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», и операция на живом человеке «неотвратима».

Операция, по словам Канаверо, была проведена его китайским коллегой Рен Сяопина, который два года назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны. «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом», — заявил Канаверо.