Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Страна, где на свадьбу принято есть пирог с голубями
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Лавров назвал «прямой ложью» слова постпреда США Никки Хейли
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
16Обрушение жилого дома в Ижевске
15:52 (мск), источник: Газета.Ру

Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу

Скандально известный итальянский хирург Серджио Канаверо объявил об успешном эксперименте по «пересадке» головы трупу в Китае.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Guardian.

Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», и операция на живом человеке «неотвратима».
Операция, по словам Канаверо, была проведена его китайским коллегой Рен Сяопина, который два года назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны. «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом», — заявил Канаверо.

Профессор канаверо стал знаменит в 2015 году, когда заявил о намерении провести первую трансплантацию головы. Тогда было объявлено, что первым пациентом может стать российский программист Валерий Спиридонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Умер рэпер Лил Пип
Табаков назвал слова Дюжева дурным воспитанием
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь