Воронежский аграрный университет лишился аккредитации по 2 программам
Проверку не прошли «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».
Проверку не прошли «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».
Рособрнадзор лишил аккредитации Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по двум программам, сообщила
Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие учебного заведения федеральным образовательным стандартам. Вуз, который лишился аккредитации, может продолжать обучение студентов. Однако ему запрещают выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца, которые котируются у большинства работодателей. Кроме того, учащимся не гарантируется отсрочка от армии.
В случае лишения аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения на аналогичные программы, имеющие аккредитацию. При этом условия обучения (форма, курс, стоимость) для студентов сохраняется.