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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский аграрный университет лишился аккредитации по 2 программам

Проверку не прошли «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».

Источник: РИА "Воронеж"

Рособрнадзор лишил аккредитации Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по двум программам, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 17 ноября. Проверку надзорного органа не выдержали образовательные программы «Экономика и управление» (специалитет, магистратура) и «Образование и педагогические науки» (бакалавриат). По данным приемной комиссии университета, экономическое направление — одно из самых популярных в вузе.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие учебного заведения федеральным образовательным стандартам. Вуз, который лишился аккредитации, может продолжать обучение студентов. Однако ему запрещают выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца, которые котируются у большинства работодателей. Кроме того, учащимся не гарантируется отсрочка от армии.

В случае лишения аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения на аналогичные программы, имеющие аккредитацию. При этом условия обучения (форма, курс, стоимость) для студентов сохраняется.

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