Воронежский аграрный университет лишился аккредитации по 2 программам

Источник: РИА "Воронеж"

Рособрнадзор лишил аккредитации Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по двум программам, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 17 ноября. Проверку надзорного органа не выдержали образовательные программы «Экономика и управление» (специалитет, магистратура) и «Образование и педагогические науки» (бакалавриат). По данным приемной комиссии университета, экономическое направление — одно из самых популярных в вузе.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие учебного заведения федеральным образовательным стандартам. Вуз, который лишился аккредитации, может продолжать обучение студентов. Однако ему запрещают выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца, которые котируются у большинства работодателей. Кроме того, учащимся не гарантируется отсрочка от армии.