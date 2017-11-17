Маршрутка 56а будет следовать из Капустной Балки до седьмой больницы
Вспомогательный маршрут № 56а «Дачное общество “Восход” — 7-я больница» станет обслуживать жителей пос. Капустная Балка.
Вспомогательный маршрут № 56а «Дачное общество “Восход” — 7-я больница» станет обслуживать жителей пос. Капустная Балка.
Он заменит направление № 71, к которому у пассажиров была масса вопросов. Коррективы внесены в рамках реализации очередного этапа комплексной транспортной схемы, направленного на дальнейшее повышение транспортной доступности отдаленных городских территорий.
Теперь из Капустной Балки горожане смогут быстрее попасть на Вторую продольную магистраль, где расположены социально значимые инфраструктурные объекты: школы, поликлиники, больницы, вузы, торговые центры. Впервые жителям этого отдаленного поселка не придется делать пересадок, чтобы добраться до 7-й больницы и размещенной на ее территории поликлиники. Если учесть, что маршрут проложен через остановку «Аграрный университет», который являющейся важным транспортным узлом, где пересекаются сразу 5 опорных автобусных маршрутов (№№ 2, 25, 55, 77 и 85), то, воспользовавшись ими, можно доехать до любых объектов во всех районах Волгограда.
В ближайшее время начнут действовать корректировки, внесенные для удобства горожан во вспомогательный маршрут № 53: в настоящее время маршрутные такси следуют из пос. Вишневая Балка к пл. Возрождения в Краснооктябрьском районе, но совсем скоро транспорт будет курсировать по ул. Репина и Р. Зорге, где раньше не было движения общественного транспорта. Изменения повысят транспортную доступность частного сектора, расположенного в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина.
Изменения в транспортном обслуживании связаны и с обновлением парков муниципальных предприятий. Так, за последние три года подвижной состав города пополнился на 130 комфортабельных и безопасных автобусов большой вместимости, что помогло обновить парк муниципального автобусного предприятия на 70% и возродить ранее угасшие маршруты. Отметим, что подобного не делалось на протяжении последних 20 лет: автобусы не закупались в достаточном количестве. В результате муниципальное автохозяйство постепенно приходило в упадок, а техническое состояние транспорта частных автоперевозчиков вызывало опасения у общественности и нарекания у проверяющих органов.
Системная работа по обновлению подвижного состава на муниципальных маршрутах дала свои результаты: за последние три года на улицы Волгограда вышли 367 новых комфортабельных автобусов. Увеличение числа транспортных единиц разгрузило основные улицы города за счет планомерной замены микроавтобусов на вместительные комфортабельные и безопасные автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров по опорных направлениях, а также повысило безопасность и пропускную способность дорог. Сейчас у волгоградцев и гостей города есть возможность быстро, безопасно и экономично доехать в любой район города на муниципальном автобусном или электрическом транспорте. Комплекс мер по развитию инфраструктуры также включает восстановление городских магистралей. Ремонт дорог и обновление парков автотранспортных предприятий направлены на формирование комфортной городской среды, создаваемой в рамках долгосрочной концепции развития, определенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.