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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Рядом с мостом в Крым появится место для селфи

На территории моста в Крым через Керченский пролив появится место для селфи. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это будет достопримечательность. Селфи-поинты и смотровые площадки — да, над этим уже идет работа», — заявил чиновник. По его словам, у моста должна быть своя изюминка, чтобы привлечь туристов. Будет ли зона селфи на самом мосту, пока неизвестно.

Главная задача таких зон, по мнению Волченко, позволить путешественникам сделать фотографию на память без угрозы их безопасности.

16 ноября началось онлайн-голосование, в котором граждане России смогут выбрать название для нового моста из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Чтобы проголосовать, надо авторизоваться на сайте назовимост.рф через социальные сети или подтвердить свою личность через электронную почту. Голосование продлится месяц.

19-километровый мост соединит Крым и Краснодарский край, и станет самым протяженным в России. Планируется, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

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