Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
На территории моста в Крым через Керченский пролив появится место для селфи. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
На территории моста в Крым через Керченский пролив появится место для селфи. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Конечно, это будет достопримечательность.
Главная задача таких зон, по мнению Волченко, позволить путешественникам сделать фотографию на память без угрозы их безопасности.
16 ноября началось
19-километровый мост соединит Крым и Краснодарский край, и станет самым протяженным в России. Планируется, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.