В ростовском ЦБЖ прокуратура области выявила нарушения

Инспекцию начали после того, как в ЦБЖ якобы нашли сотни мертвых собак и кошек. Как уверяют зоозащитники, все эти животные поступили в центр живыми. Сейчас правоохранители проверяют, соблюдало ли руководство ветеринарное законодательство. Кроме того, прокуратура выяснит, как потратили бюджетные деньги. В этом году на содержание животных центр получил больше 60 миллионов из областных средств.