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16:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В ростовском ЦБЖ прокуратура области выявила нарушения

Ростовский центр безнадзорных животных проверяет областная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекцию начали после того, как в ЦБЖ якобы нашли сотни мертвых собак и кошек. Как уверяют зоозащитники, все эти животные поступили в центр живыми. Сейчас правоохранители проверяют, соблюдало ли руководство ветеринарное законодательство. Кроме того, прокуратура выяснит, как потратили бюджетные деньги. В этом году на содержание животных центр получил больше 60 миллионов из областных средств.

«В ходе проверки установлено, что в помещениях Центра содержатся около 300 безнадзорных животных в условиях не соответствующих санитарным требованиям и нормам. Кроме того, проверяющими выявлен факт нарушения при осуществлении эвтаназии животных. Обнаружен акт выполненных работ об уничтожении трупов умерщвленных животных, в которых при наличии гербовых печатей и подписей должностных лиц не были заполнены графы с данными о проведенных конкретных мероприятиях», — говорит представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

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