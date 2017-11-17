В ростовском ЦБЖ прокуратура области выявила нарушения
Ростовский центр безнадзорных животных проверяет областная прокуратура. Об этом сообщили в
Ростовский центр безнадзорных животных проверяет областная прокуратура. Об этом сообщили в
Инспекцию начали после того, как в ЦБЖ якобы нашли сотни мертвых собак и кошек. Как уверяют зоозащитники, все эти животные поступили в центр живыми. Сейчас правоохранители проверяют, соблюдало ли руководство ветеринарное законодательство. Кроме того, прокуратура выяснит, как потратили бюджетные деньги. В этом году на содержание животных центр получил больше 60 миллионов из областных средств.
«В ходе проверки установлено, что в помещениях Центра содержатся около 300 безнадзорных животных в условиях не соответствующих санитарным требованиям и нормам. Кроме того, проверяющими выявлен факт нарушения при осуществлении эвтаназии животных. Обнаружен акт выполненных работ об уничтожении трупов умерщвленных животных, в которых при наличии гербовых печатей и подписей должностных лиц не были заполнены графы с данными о проведенных конкретных мероприятиях», — говорит представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.