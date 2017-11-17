В УФСИН обсудили вопросы устройства отсидевших в тюрьме нижегородцев

В ГУФСИН России по Нижегородской области обсудили вопросы трудового и бытового устройства осужденных после освобождения из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

В работе круглого стола приняли участие представители ГУФСИН России по Нижегородской области, областного управления МВД, министерств социальной политики и образования, службы занятости населения и пенсионного фонда.

Открыл совещание начальник отдела по воспитательной и социальной работе ГУФСИН России по Нижегородской области Андрей Шабалин, отметив актуальность вопроса по подготовке осужденных к освобождению из мест лишения свободы. В ходе совещания собравшиеся обсудили проблемные вопросы, возникающие при осуществлении подготовки осужденных к освобождению.

В своем выступлении по вопросу возможности бытового устройства осужденных после освобождения по избранному месту жительства начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного МВД Владимир Тимофеенко отметил активное взаимодействие с коллегами из управления ФСИН.

По вопросу «Обеспечения жильем такой категории осужденных, как бывшие воспитанники детских домов и интернатов с разными статусами: круглый сирота, родители лишены родительских прав, постановка на очередь по обеспечению жильем, порядок его получения» выступилаМария Литвинова, начальник отдела исполнения жилищных программ управления жилищной политики министерства социальной политики Нижегородской области.

Начальник отдела социально-правовой защиты детей Министерства образования Нижегородской области Татьяна Безденежных предложила организовать бесплатные консультации для осужденных женщин с детьми, которые находятся в доме ребенка при исправительной колонии № 2 ГУФСИН России по Нижегородской области. Осужденным, например, расскажут о том, как передать детей под опеку и попечительство родственникам, проживающим на территории Российской Федерации и за ее пределами.