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16:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самая длительная пробка в Иркутске на текущей неделе продлилась больше семи часов

«Яндекс» изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Иркутска с 13 по 17 ноября.

На текущей рабочей неделе самая длительная пробка составила 7 часов 10 минут и простиралась от улицы Пискунова до улицы Дзержинского. Протяженность затора — около 2,5 км. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

С 13 по 17 ноября максимальная загруженность дорожного движения в Иркутске была вечером в среду, 15 ноября. Тогда пробки достигли девять баллов. В вечерние часы пик в понедельник, вторник и четверг заторы были восемь баллов. Утром во вторник пробки составляли восемь баллов, в понедельник и четверг — семь баллов, в среду и пятницу — шесть баллов.

ТОП-5 пробок Иркутска возглавил затор от улицы Карла Либкнехта от улицы Карла Маркса до Волжской улицы вечером, 13 ноября. Пробка продлилась полтора часа.

Пробка протяженностью 2,8 км разместилась на второй строчке рейтинга. 13 ноября, около 19.00 стояли улица Ленина, улица 3 Июля от моста через реку Ушаковка до улицы Ленина. Пробка продлилась 2 часа 20 минут.

Пробка протяженностью 2,5 км образовалась около 19.00 14 ноября на улице улица Фридриха Энгельса, улица Октябрьской Революции, улица Карла Маркса от улицы Пискунова до улицы Дзержинского. Пробка продлилась полтора часа.

На четвертом месте затор протяженностью 2,5 км днем 14 ноября. Автомобилисты стояли 7 часов 10 минут улица Декабрьских Событий от улицы Пискунова до улицы Дзержинского.

На пятом месте в рейтинге оказалась пробка, образовавшаяся 14 ноября на Трактовой улице, автодорожный мост через реку Иркут, железнодорожный мост от Днепровской улицы до стадиона Локомотив. Пробка продлилась полтора часа.

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