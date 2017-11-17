Новые остановки Волгограда оснастят электронным табло и гранитными скамейками

Источник: Комсомольская правда
Остановка «Улица Каспийская», Дзержинский район. До центра — рукой подать. Именно здесь ведутся работы по монтажу «стен» и «крыши» новой остановки. Конструкции выполнены из особо прочного стекла и практически невосприимчивы к действиям вандалов.
ЗАКАЛЕННЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТРИПЛЕКС.
— На остановки мы устанавливаем особое стекло, так называемый закаленный триплекс, — рассказал представитель порядной организации Дмитрий Кувшинов. — Оно представляет из себя «бутерброд» из двух полотен закаленного стекла и соединяющего их прозрачного полимера. Установка именно таких стекол была прописана в условиях муниципального контракта и разбить их обычному человеку не под силу. Что же касается вандалов, то они с легкостью калечат даже изделия из металла и камня.
Особенность стекол, которые монтируются на новых остановках — их прочность. Закаленный триплекс в несколько раз прочнее триплекса обычного, а соединяющий полотна полимер не позволяет стеклу осыпаться — в случае сильного повреждения оно покроется мелкими трещинами, но останется на месте. К слову, вес одного листа стекла — без малого 62 килограмма, а размеры — 1,5 на 2,5 метра.
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК НА ОСТАНОВКУ.
На остановке «Каспийская» работает бригада из пяти человек. Они устанавливают направляющие для стекол, а также специальные винты, которые будут удерживать полотно на крыше и стенах. Затем двое взрослых мужчин с усилием поднимают его и передают двум коллегам, стоящим на лесах. Пятый участник бригады в это время на крыше остановки с ключом-трещоткой затягивает гайки. Процесс, на первый взгляд, несложный, но требующий предельной аккуратности. Помним ведь, что лист стекла весит 62 килограмма, и что это, в первую очередь, стекло — достаточно хрупкий материал.
Работам по установке новых остановочных павильонов предшествовал этап демонтажа старых, непригодных к дальнейшей эксплуатации. Вместе со старыми остановками снимался и слой асфальта, бетонировались железные конструкции, укладывалась тротуарная плитка. Предпоследняя стадия — монтаж стекол, установка скамеек и урн. Завершится все установкой светодиодных табло, на которые будет выводиться время прибытия ближайших автобуса или троллейбуса.
СКАМЕЙКИ ИЗ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ГРАНИТА.
Всего в городе планируют обновить 86 остановочных пунктов на трех городских магистралях — Первой и Второй продольных, а также проспекте Жукова, переходящем в улицу Историческую. Новые конструкции из стекла и стали появятся в Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском и Дзержинском районах города. Для удобства пассажиров будут установлены массивные гранитные скамьи с деревянными сиденьями, установлены урны для сбора мусора. Кроме того, для удобства незрячих и слабовидящих пассажиров 43 остановочных площадки, через которые проходит максимальное количество общественного транспорта, будут оборудованы тактильной плиткой.
Добавим, что основные работы по монтажу новых остановок ведутся сейчас на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. По 10 остановочных павильонов в каждом направлении движения транспорта появятся на остановках «Дворец спорта», «Площадь Возрождения», «39-я Гвардейская», «Библиотечная», «Титова», «Царицынская опера», стадион «Монолит», «Гимназия № 14», «Титова», «Больница Ильича» и «Улица Тарифная». Кроме того, монтаж стеклянных конструкций новых остановок начался и на проспекте Жукова.