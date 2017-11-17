Во всех поликлиниках Ташкента внедрят электронную очередь
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев дал поручения по внедрению электронной системы регистрации во всех первичных медицинских учреждениях Ташкента, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев дал поручения по внедрению электронной системы регистрации во всех первичных медицинских учреждениях Ташкента, сообщает
Сегодня президент страны ознакомился с деятельностью семейной поликлиники № 61 на массиве 6-А Сергелийского района. В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар.
Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы регистрации пациентов на очередь. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время.
Президент дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы. Подчеркивалось, что реформы в сфере медицины, прежде всего, должны глубже внедряться в семейных поликлиниках, эти учреждения призваны улучшать показатели здоровья населения и должны регулярно представлять информацию о том, каких заболеваний стало меньше, какие диагностированы на ранней стадии и какое лечение проводится.