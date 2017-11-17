Во всех поликлиниках Ташкента внедрят электронную очередь

Источник: Podrobno.uz

Сегодня президент страны ознакомился с деятельностью семейной поликлиники № 61 на массиве 6-А Сергелийского района. В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар.

Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы регистрации пациентов на очередь. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время.