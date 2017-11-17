Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Кишинев из Москвы с официальным визитом прилетел митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

В Кишиневском аэропорту его встречали сотрудники посольства России и представители клира и прихожан Русской православной старообрядческой церкви.

Как сообщил Корнилий корреспонденту Sputnik, он прилетел в Кишинев, в первую очередь, для того, чтобы поздравить с юбилеем епископа Кишиневского и всея Молдовы (Русской православной старообрядческой церкви) Евмения.

«Мы проведем молебен вместе с нашими собратьями, которые представляют собой честь и славу русской и молдавской земли. Я встречусь с людьми, чтящими нашу веру и делающими все, чтобы эта земля процветала», — отметил Корнилий.

По его словам, руководство Русской православной старообрядческой церкви делает все, чтобы обеспечить мир между своими единоверцами.