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16:45 (мск), источник: Sputnik.md

Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

Митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий в пятницу прилетел в Кишинев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Кишинев из Москвы с официальным визитом прилетел митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

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В Кишиневском аэропорту его встречали сотрудники посольства России и представители клира и прихожан Русской православной старообрядческой церкви.

Как сообщил Корнилий корреспонденту Sputnik, он прилетел в Кишинев, в первую очередь, для того, чтобы поздравить с юбилеем епископа Кишиневского и всея Молдовы (Русской православной старообрядческой церкви) Евмения.

«Мы проведем молебен вместе с нашими собратьями, которые представляют собой честь и славу русской и молдавской земли. Я встречусь с людьми, чтящими нашу веру и делающими все, чтобы эта земля процветала», — отметил Корнилий.

По его словам, руководство Русской православной старообрядческой церкви делает все, чтобы обеспечить мир между своими единоверцами.

«Народ Молдовы по сути своей — мирный. Здесь живут в большинстве своем православные. Нынешний президент Молдовы также хорошо относится к старообрядцам. И мы уверены, что наши контакты будут способствовать миру на этой земле», — сказал Корнилий.

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