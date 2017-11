Новой солисткой группы Serebro стала уроженка Казахстана

Таким будет состав SEREBRO 2018. И сегодня совместно с российским брендом смартфонов BQ @bq_mobile мы закрываем кастинг в SEREBRO. Новой солисткой группы стала @tat_serebroofficial. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью #MALFA???❤️И это новый профиль Тани, на который можно подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. А интересного будет много, это мы обещаем! И у меня есть ещё важная информация. До конца 2017 года в составе группы остаётся Полина. И она продолжит радовать на всех концертах. Девочки показали очень красивый тизер нового состава SEREBRO. Смотрите по ссылке у меня в описании профиля. #SEREBROBQCASTING

