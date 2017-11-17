Новой солисткой группы Serebro стала уроженка Казахстана
Место Полины Фаворской займет 19-летняя уроженка Актобе Татьяна Моргунова.
Место Полины Фаворской займет 19-летняя уроженка Актобе Татьяна Моргунова.
Продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram сообщил, что кастинг в группе SEREBRO закрыт и утверждена новая солистка. Место Полины Фаворской займет 19-летняя
«Внутренне я знаю, что этот будет безумный этап. Таня наша новая солистка. Добро пожаловать в семью. Мы тебе очень рады. Скоро у Тани в профиле будет много интересного, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить», — написал Фадеев на своей странице в Instagram.
Продюсер группы также добавил, что Полина остается в группе до конца 2017 года. У Татьяны Моргуновой уже появился официальный аккаунт в Instagram.
«У меня нет слов!!!», — написала новая участница в своем первом посте.