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16:31 (мск), источник: 365info.kz

Новой солисткой группы Serebro стала уроженка Казахстана

Место Полины Фаворской займет 19-летняя уроженка Актобе Татьяна Моргунова.

Источник: 365info.kz

Продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram сообщил, что кастинг в группе SEREBRO закрыт и утверждена новая солистка. Место Полины Фаворской займет 19-летняя фитнес-тренер уроженка Актобе Татьяна Моргунова.

«Внутренне я знаю, что этот будет безумный этап. Таня наша новая солистка. Добро пожаловать в семью. Мы тебе очень рады. Скоро у Тани в профиле будет много интересного, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить», — написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продюсер группы также добавил, что Полина остается в группе до конца 2017 года. У Татьяны Моргуновой уже появился официальный аккаунт в Instagram.

«У меня нет слов!!!», — написала новая участница в своем первом посте.

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