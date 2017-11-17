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16:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Молодёжный форум впервые проходит в Иркутске

В Иркутске 17 ноября открылся Молодёжный форум.

Источник: Вести Иркутск

Молодые, талантливые, перспективные. Участие в форуме принимают более тысячи студентов и школьников. Это представители общественных объединений, клубов, спортивных федераций. Волонтёр Анастасия Дубровина презентовала проект по организации праздников и обучению особенных детей.

— Очень нужны различные специальные приспособления. И в том числе мы бы хотели подарить приспособление для песочной терапии. Это очень развивает моторику, — говорит волонтёр Анастасия Дубровина.

Социальные проекты участников форума будут изучать специалисты. Самые интересные получат поддержку и гранты, итоги подведут 24 ноября. Форум будет длиться неделю. За это время пройдут тренинги и мастер-классы. Студенты смогут пообщаться с экспертами из разных отраслей.

— Вы учитесь не только читать книжки и постигать ту науку, которую вам преподают в школе, вузе, колледже. Вы учитесь жить, строить себя, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Через неделю также озвучат результаты конкурса среди представителей ВУЗов. Победители получат призы.

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