Молодёжный форум впервые проходит в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Молодые, талантливые, перспективные. Участие в форуме принимают более тысячи студентов и школьников. Это представители общественных объединений, клубов, спортивных федераций. Волонтёр Анастасия Дубровина презентовала проект по организации праздников и обучению особенных детей.

— Очень нужны различные специальные приспособления. И в том числе мы бы хотели подарить приспособление для песочной терапии. Это очень развивает моторику, — говорит волонтёр Анастасия Дубровина.

Социальные проекты участников форума будут изучать специалисты. Самые интересные получат поддержку и гранты, итоги подведут 24 ноября. Форум будет длиться неделю. За это время пройдут тренинги и мастер-классы. Студенты смогут пообщаться с экспертами из разных отраслей.

— Вы учитесь не только читать книжки и постигать ту науку, которую вам преподают в школе, вузе, колледже. Вы учитесь жить, строить себя, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.