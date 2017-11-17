Опыт Ростовской области по всеобучу ЖКХ планируют распространить по всей России

Помочь справиться с нерадивым председателем УК, завышенными тарифами и текущими кранами призван всеобуч по ЖКХ. Программу разработали в правительстве региона. Содействовали и сотрудники управляющих компаний, и ресурсоснабжающих организаций.

Не обошли стороной и молодёжь. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона уверен: знания о ЖКХ помогут студентам не только в обычной жизни, но и в профессиональной — если выбрать специализацию по жилищным вопросам.

Семинары проводят разнообразной тематики: от вопросов управления многоквартирным домом до реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Они охватили территорию почти всей Ростовской области.

«У нас принимают участие все муниципалитеты. Более 200 мероприятий планируется провести, порядка 10 тысяч слушателей будет на данных мероприятиях», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.