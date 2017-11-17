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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Голодец рассказала о значении форума в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец назвала Санкт-Петербургский международный культурный форум подходящей площадкой для дискуссии между чиновниками и представителями творческих коллективов.

Источник: РИА Новости

Она не дала ответа на вопрос, есть ли сейчас напряжение между художниками и руководителями сферы культуры. «Это (ПМКФ) тогда площадка, чтобы это (возможные разногласия) обсуждать», — сказала Голодец.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 16 по 18 ноября. Он собрал более 30 тысяч участников. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

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