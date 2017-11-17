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16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

На Левом берегу Воронежа вывезли 32 кубометра мусора из леса

Горожане знатно захламили зеленую территорию в Сомово.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на Год экологии воронежцы не сильно заботяться о чистоте мест своего же отдыха — леса вокруг города захламлены бытовыми отходами жизнедеятельности. Особенно территории, расположенные в непосредственной близости к автодорогам на Сомово и Репное.

На днях коммунальщики Железнодорожного района вместе с лесниками очистили от несанкционированных свалок зеленую зону Сомовского лесничества в районе улицы Гринько. Люди вручную собрали и вывезли более 32 кубометров бытового мусора и отходов. Для этого потребовалось несколько самосвалов.

Напомним, Железнодорожный район является одним из самых «зеленых». Площадь лесов здесь составляет 7 тыс га, в основном это хвойные насаждения.

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