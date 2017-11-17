На Левом берегу Воронежа вывезли 32 кубометра мусора из леса

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на Год экологии воронежцы не сильно заботяться о чистоте мест своего же отдыха — леса вокруг города захламлены бытовыми отходами жизнедеятельности. Особенно территории, расположенные в непосредственной близости к автодорогам на Сомово и Репное.

На днях коммунальщики Железнодорожного района вместе с лесниками очистили от несанкционированных свалок зеленую зону Сомовского лесничества в районе улицы Гринько. Люди вручную собрали и вывезли более 32 кубометров бытового мусора и отходов. Для этого потребовалось несколько самосвалов.