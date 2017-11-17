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17:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Самыми редкими именами недели стали Эрмина, Иллария, Хаят, Пересвет, Ариэлла, Латифа

(Город Казань KZN.RU, 17 ноября). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 471 ребенка: 241 мальчика и 230 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 47 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 50 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 700 граммов, а максимальный — 4860 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Иван, Карим, Марат, Кира, Амира, Ясмина, Давид, Данил, Матвей, Ева, Залия, Данияр.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Эрмина, Иллария, Иосиф, Исмаил, Фания, Ахмад, Алисия, Хаят, Рада, Нелли, Авелина, Пересвет, Ариэлла, Латифа.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 163 пары. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 19. Возраст самого взрослого жениха недели — 65 лет, самой взрослой невесты — 63 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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