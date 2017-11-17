Центральный автовокзал Симферополя перенесут в аэропорт

Если Центральный автовокзал, который сейчас находится на улице Киевской, перенести на место действующего аэровокзального комплекса, то часть транспорта, которая идёт в Керчь, не будет загружать центральные улицы крымской столицы, — заявил первый заместитель министра транспорта РК Александр Рыбак в эфире «Крым-24».