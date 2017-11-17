Центральный автовокзал Симферополя перенесут в аэропорт
Центральный автовокзал Симферополя перенесут в международный аэропорт «Симферополь» ориентировочно весной следующего года. После открытия нового терминала.
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Центральный автовокзал Симферополя перенесут в международный аэропорт «Симферополь» ориентировочно весной следующего года. После открытия нового терминала.
Если Центральный автовокзал, который сейчас находится на улице Киевской, перенести на место действующего аэровокзального комплекса, то часть транспорта, которая идёт в Керчь, не будет загружать центральные улицы крымской столицы, — заявил первый заместитель министра транспорта РК Александр Рыбак в эфире «Крым-24».