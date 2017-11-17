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17:09 (мск), источник: Газета.Ру

В Мострансавто запретили высаживать из автобусов детей без билета

Генеральный директор ГУП МО «Мострансавто» Владислав Мурашов призвал водителей и кондукторов предприятия не высаживать из автобусов детей, не имеющих возможности оплатить проезд.

Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ведомства.

«Ранее нам поступали обращения от жителей Московской области о высадке из общественного транспорта детей, не имеющих возможности оплатить проезд. Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее, требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», — сообщил он.

Отмечается, что для предотвращения ситуаций, опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних, во всех филиалах с работниками проведены внеплановые инструктажи.

«Это крайне актуально для жителей региона с наступлением холодов и, учитывая тот факт, что проект по безналичной оплате проезда с помощью валидаторов в ряде филиалов еще проходит апробацию», — отметил Мурашов.

На предприятии разработан внутренний документ, указывающий сотрудникам на недопустимость оставления несовершеннолетних пассажиров в опасности и применения к ним несоразмерных действий. Регламент распространяется на ситуации, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка».

Ранее сообщалось, что 72% россиян поддержали штрафы за высадку детей из транспорта в мороз.

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