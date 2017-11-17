Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Военный переворот в Зимбабве
17:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге скончался актер сериала «Морские дьяволы» Сергей Салеев

В Северной столице ушел из жизни актер Сергей Салеев. Он известен телезрителям по ролям в сериалах «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет» или «Морские дьяволы. Смерч-3». Артисту было 48 лет.

Источник: Reuters

Салеев умер еще 1 ноября, но широкое распространение новость получила только сейчас, когда встал насущный вопрос — как быть с домашними питомцами артиста. В его квартире остались два кота и щенок. Щенка удалось пристроить довольно быстро, с котами — сложнее.

— Не стала друга моего Сереги Салеева… Конечно, остались у него дела недоделанные… а еще две кошки и собачонок совсем маленький. Недавно взял. Но со щенком пока вроде все нормально. Взяли друзья на передержку, а может быть и навсегда получится. А вот с кошаками беда, — пишет знакомая артиста Ольга Торощина на своей странице в соцсети.

Сам Салеев последний раз выходил на связь в конце октября. 24 числа он написал: «Жизнь — лучшее, что дано таким безудержным идиотам, как мы, отдающим “бездельникам” в зале самое лучшее, сокровенное, истинное, ничего ничего не требуя взамен. Слава профессии, слава, Актерам слава!» Последний комментарий датирован 27 октября. По предварительной информации, одной из причин смерти могли стать проблемы с алкоголем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Назван самый быстрый современный смартфон
Решена проблема работы iPhone X на холоде
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь