В Петербурге скончался актер сериала «Морские дьяволы» Сергей Салеев

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Салеев умер еще 1 ноября, но широкое распространение новость получила только сейчас, когда встал насущный вопрос — как быть с домашними питомцами артиста. В его квартире остались два кота и щенок. Щенка удалось пристроить довольно быстро, с котами — сложнее.

— Не стала друга моего Сереги Салеева… Конечно, остались у него дела недоделанные… а еще две кошки и собачонок совсем маленький. Недавно взял. Но со щенком пока вроде все нормально. Взяли друзья на передержку, а может быть и навсегда получится. А вот с кошаками беда, — пишет знакомая артиста Ольга Торощина на своей странице в соцсети.