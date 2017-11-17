На 10 дней из-за ремонта ограничат движение на Обводном канале

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях движения транспорта, вводимых в Санкт-Петербурге, передают «Невские новости».

Движение ограничат на нескольких участках по Обводному каналу в связи с ремонтом асфальтового покрытия.

Так, 19 ноября с 0:00 до 6:00 и 20 ноября с 0:00 до 3:00 нельзя будет проехать по набережной Обводного канала, от улицы Розенштейна до улицы Шкапина.

20 ноября с 3:00 до 6:00 и 21 ноября с 0:00 до 6:00 будет запрещено движение от улицы Шкапина до площади Балтийского вокзала.

С 0:00 до 6:00 22 ноября и с 0:00 до 3:00 23 ноября движение транспорта запретят у площади Балтийского вокзала, а 22 ноября с 0:00 до 3:00 перекроют дорогу по Балтийскому мосту, от четной стороны набережной Обводного канала — к нечетной.

23 ноября с 3:00 до 6:00 и 24 ноября с 0:00 до 3:00 будет перекрыто движение по набережной Обводного канала у Митрофаньевского шоссе, по Митрофаньевскому шоссе, от набережной Обводного канала к Митрофаньевскому тупику.

С 3:00 до 6:00 24 ноября и с 0:00 до 6:00 25 ноября проезд закроют по набережной Обводного канала от Митрофаньевского шоссе до Варшавской площади, а 26 ноября с 0:00 до 3:00 — на перекрестке набережной Обводного канала и Варшавского моста.