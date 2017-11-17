С корвалолом и надеждой на штиль. Керченская переправа входит в зиму

Источник: РИА "Новости"

Тем не менее, залы ожидания и накопительные площадки готовы в любой момент «принять на борт» тысячи желающих попасть в Крым или уехать с полуострова. Несмотря на затишье, работники переправы в полной «боевой» готовности.

«И не раз он бороздил океан».

Размеренная обстановка на переправе временная. Впереди новогодние праздники и в Крым, как и из него, поедут тысячи россиян и иностранных гостей. Пока же промозглый ветер гуляет на практически пустых накопительных площадках, заставляя редких пассажиров и сотрудников «Морской дирекции» ежиться в теплых пуховиках. Всего накопительных площадок восемь: в Славянске-на-Кубани и в аэропорту «Керчь» погрузки на паром ожидают грузовики, вблизи поселка Ильич, а также на двух площадках порта «Кавказ» и трех в порту «Крым» — и грузовые, и легковые авто. Все площадки вмешают более 5650 автомобилей.

На причале в порту «Крым» стоит паром «Протопорос IV» — один из самых новых паромов Керченской переправы. В открытую аппарель медленно вползают автомобили — через 15 минут судно, способное взять на борт 500 пассажиров и 140 легковых машин, пойдет в очередной рейс до порта «Кавказ». Капитан корабля — Алексей Стороженко. Алексей родился в семье военнослужащих, который сулили ему военную карьеру, полную ратных подвигов. Однако он выбрал другой путь и после службы в пограничных войсках ушел работать моряком на иностранном торговом флоте и под флагами разных стран совершил десятки международных рейсов.

«Я побывал везде, где можно, кроме Сахалина. Я был во всех морях от юга до севера — с запада на восток», — рассказывает капитан.

Возвращение Крыма в Россию он поддержал с большим энтузиазмом.

«Меня спросили, где я хочу быть. В 1991 году меня же никто не спрашивал, дали украинский паспорт, сказали — ты гражданин Украины. Но мы же в душе всегда были русскими. Нас когда спрашивали, откуда мы, мы отвечали — из Крыма, и никогда себя не сопоставляли с Украиной», — пояснил Алексей.

В 2014 году Алексей вернулся из рейса на немецком судне и практически сразу ему предложили должность капитана парома. Он согласился, ведь теперь была возможность работать дома.

«Начинал работать на “Олимпиаде”. Тогда паромов было мало, а пассажиров — огромное количество, мы работали в поте лица, как Святой Патрик. До сих пор в таком режиме и пока ничего менять не хочу», — рассказал Алексей.

Он воспоминает, как тогда работал в Керченском проливе вместе с греками. По его словам, ребята поддержали решение крымчан и общий язык с ними найти оказалось довольно легко.

«Я работал под многими флагами. Было такое, что я был одним русским на корабле. Поэтому с греками быстро нашли общий язык. Они когда уезжали — чуть не плакали. Они понимали, что именно произошло в Крыму в 2014 году, говорили, что “это ваш выбор”. А санкции… У нас на них иммунитет. Первые санкции — вспомните — были введены при Иване IV (Грозном — ред.)», — рассмеялся Алексей Стороженко.

Сейчас, в период затишья, капитан, как и вся команда, заняты не только перевозкой пассажиров.

«Летом мы делаем по 14 кругорейсов, это нелегко, но мы — единственная “дорога жизни”. У нас каждый день — “день сурка”. Сейчас полегче — четыре рейса в день. Зато есть время заняться уборкой, подготовкой к следующему сезону, заменой масел и другими регламентными работами. При этом не отрываясь от перевозки людей» Алексей Стороженко

Вокруг себя он собрал надежную команду из соотечественников.

«Команда вся керченская, 24 человека, две вахты. Работаем восемь через восемь часов. Судно — прекрасное, 2010 года, изумительно ведет себя, все механизмы в отличном состоянии. Мы с января по октябрь перевезли миллион пассажиров (паром, на котором работает Алексей — ред.)», — не без гордости рассказал Алексей Стороженко.

Вместо пробок — накопители.

На входе в порт паром встречает стая бакланов, расположившихся на моле. Они безучастно смотрят на проплывающий паром. На причале уже стоят несколько фур и автобусов, ожидая погрузки, накопительная площадка практически пустая.

Такая же ситуация и в поселке Ильич, где расположен накопитель на 1800 автомобилей. Залы ожидания почти пустые, в основном тут сотрудники «Морской дирекции», среди них — фельдшер медпункта Виталий Устименко. Сейчас у него также затишье.

«Тяжелее всего летом и во время остановки переправы. Глицина и корвалола в такой период уходит немерено. Во время последней остановки обращений было около 70. Сейчас ажиотаж стих, остались одиночные обращения», — делится Виталий.

Фельдшер медпункта накопительной площадки в поселке Ильич на подъездах к порту «Кавказ» Керченской паромной переправы Виталий Устименко.

Редкие пассажиры подходят к кассам, чтобы купить билет на паром.

«Главное, чтобы ветер не усилился: не хочется тут застрять. Да, сейчас сделали накопительные парковки, залы ожидания, детские комнаты, установили магазины и кафе, что облегчает время ожидания, но все равно сидеть тут не хочется», — рассказывает один из пассажиров Евгений, часто приезжающий с Кубани к родственникам в Крым.

По его словам, инфраструктура на Керченской паромной переправе улучшилась в десятки раз по сравнению с тем, что было в 2014 году.

«Тогда и накопителя этого не было. Да вообще никакого не было. Голые поля, машины стоят по трассе, пробки, ругань, биотуалеты, а воду и еду можно было купить только в придорожных кафе. Причем, втридорога», — рассказывает Евгений.

Последний пункт — аэропорт «Керчь», где стоят дальнобойщики, направляющиеся на «большую землю» с «острова Крым». На стоянке — пять грузовиков, многие из которых пустые, поскольку водители уехали в город перекусить. Такое практикуется часто, поскольку машины тут под охраной, а пробираться через Керчь днем на огромном грузовике то еще «удовольствие». Дальнобойщики стараются пробираться через город по ночам.

«Хорошо, что сделали накопитель, тут есть все, что нужно. А так удобно: не тыкаешься в пробке вместе с легковыми автомобилями, есть, где перекусить и машину можно спокойно оставить», — рассказывает Валерий, который возит грузы из Новочеркасска и убегает за билетом.

Курс на 6 миллионов.

Несмотря на межсезонье, сотрудникам «Морской дирекции» есть чем заняться — Керченская паромная переправа готовится к будущему сезону: устраняются недочеты на накопительных площадках, делается мелкий ремонт и покраска паромов. В прошлом году за аналогичный период в порту «Крым» успели построить новую накопительную площадку.

«Для подготовки к летней навигации 2017 года был проведен ряд мероприятий, основное из которых — строительство и запуск в эксплуатацию накопительной площадки в порту “Крым”. Ее емкость составляет примерно 350 легковых автомобилей. Площадка оборудована пунктами досмотра и необходимыми объектами сервиса», — рассказал РИА Новости Крым Виктор Гуреев, и.о. директора по оперативной работе компании ООО «Морская дирекция».

И.о. директора по оперативной работе компании ООО «Морская дирекция» Виктор Гуреев.

Пригодилась площадка уже в этом году — остановка работы Керченской из-за шторма на четыре дня, с 25 по 29 сентября, заставила тысячи пассажиров пережидать непогоду в портах «Крым» и «Кавказ».

«За все четыре года это была самая серьезная остановка движения судов. Практически четверо суток мы не имели возможности работать, и в связи с этим было большое накопление пассажиров и транспорта. На всех накопительных площадках у нас есть оборудованные залы ожидания с системами отопления и кондиционирования. Кроме того, была развернута большая группировка сотрудников компании и представителей регионального МЧС, администраций муниципальных образований, мы обеспечили горячее питание, для размещения пассажиров были доставлены железнодорожные пассажирские вагоны. Была даже организована развлекательная программа — приезжали кавер-группы, детей бесплатно возили на страусиную ферму», — сообщил Виктор Гуреев.

В «Морской дирекции» стараются предупредить такие ситуации, постоянно сообщая об обстановке в Керченском проливе.

«Погодные условия влияют на нашу работу. К основным можно отнести ветер, туман и лед. Сейчас же мы проводим работу по повышению порога ветровой нагрузки, при которой паромы смогут безопасно осуществлять движение. В любом случае, если мы видим, что погодные условия ухудшаются, мы исходим из соображений безопасности мореплавания. Мы постоянно проводим мониторинг погоды, получаем информацию от капитанов портов. Для того, чтобы оповестить граждан, едущих на переправу, мы размещаем информацию на электронных табло, используем возможности СМИ, системы громкоговорящей связи на площадках», — рассказал Виктор.

Год уже заканчивается и в «Морской дирекции» готовы подвести итоги.

«В целом, по результатам анализа работы за 10 месяцев этого года можно сказать, что интерес к Крыму не угасает, объем перевозок примерно соответствует данным прошлого года, а по грузовому транспорту есть прирост порядка 10%. Мы перевезли 1 млн 170 тыс легковых авто, больше 250 тыс грузовиков и более 42 тыс автобусов. Пассажиров мы перевезли более 5,65 миллионов», — поделился Виктор Гуреев, уточнив, что к концу года компания надеется выйти на цифру в шесть миллионов. При этом тарифы пока планируют оставить прежними.