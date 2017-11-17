В Сочи на научной конференции обсудили состояние акватории Черного моря

Источник: ЮГА.ру

«Сегодня нет оснований впадать в панику из-за экологии Черного моря. Мы должны вести планомерную работу как на берегу, так и в море, которая направлена на возможное предотвращение выбросов, на сокращение сбросов неочищенных сточных вод, на применение наилучших технологий добычи и транспортировки, использование экологических видов транспорта», — заявил порталу Юга.ру заведующий отделом информационного обеспечения морских и водохозяйственных исследований государственного океанографического института имени Зубова (ГОИН) Игорь Землянов.

«Исследования ученых внушают оптимизм. Это значит, сейчас и в дальнейшем мы будем иметь объективную информацию о качестве морской среды, о том, насколько развитие хозяйства в регионе повлияет на состояние моря», — подчеркнул Землянов.

Завотделом ГОИН напомнил, что побережье Черного моря осваивается с древних времен, а в последние десятилетия это происходит особенно интенсивно. И главная задача ученых — постараться сохранить экосистему Черного моря в достойном состоянии, чтобы побережье оставалось привлекательным для туристов. Для этого, по словам ученого, надо следить за изменяющимся состоянием природы, иметь на руках объективную информацию о качестве морской среды, чтобы своевременно предотвратить возможные негативные последствия.

«Мы не замечаем, что значительную часть загрязнений привносит обычный наш быт. Этому надо уделять не меньше внимания, чем хозяйственной деятельности на море, нефтедобыче или портовым операциям. Данные источники загрязнения сравнимые. Для обычной жизнедеятельности человека характерно наличие таких ситуаций, когда возникают экстремальные загрязнения. Наша задача — предупреждать их», — заключил Землянов.

Научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов представил на конференции программу по исследованию морских млекопитающих.

«Бурение в морях и океанах проводится уже не один десяток лет. Компании, которые этим занимаются, специально приглашают независимых экспертов. Экологическая экспертиза помогает установить, что можно делать, а что нежелательно. Единственное, на что мы обращаем внимание — возможные шумы в процессе работ. Исследования показали: звуки установок находятся в другом частотном диапазоне и существенного влияния на млекопитающих не оказывают», — рассказал Агафонов.