Скоропостижно скончался генеральный консул Беларуси в Стамбуле Владимир Миронович

Владимир Миронович родился 26 сентября 1956 года. С 1978 по 1996 год работал на разных должностях в Белорусском политехническом институте, Госплане БССР, Аппарате Кабинета Министров Республики Беларусь. Последующие двадцать лет работал в системе МИД, в том числе и в дипломатических представительствах Беларуси в Государстве Израиль, Соединенных Штатах Америки, Чешской Республике. С августа 2016 года возглавлял Генеральное консульство Республики Беларусь в Стамбуле.