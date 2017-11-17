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17:21 (мск), источник: БЕЛТА

Скоропостижно скончался генеральный консул Беларуси в Стамбуле Владимир Миронович

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дипломат, генеральный консул Беларуси в Стамбуле (Турецкая Республика) Владимир Валерьевич Миронович скоропостижно скончался 17 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Миронович родился 26 сентября 1956 года. С 1978 по 1996 год работал на разных должностях в Белорусском политехническом институте, Госплане БССР, Аппарате Кабинета Министров Республики Беларусь. Последующие двадцать лет работал в системе МИД, в том числе и в дипломатических представительствах Беларуси в Государстве Израиль, Соединенных Штатах Америки, Чешской Республике. С августа 2016 года возглавлял Генеральное консульство Республики Беларусь в Стамбуле.

«Искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Владимир Валерьевич сопереживал проблемам белорусских граждан за рубежом и всегда стремился прийти им на помощь. Память о Владимире Валерьевиче Мироновиче останется в сердцах его коллег и друзей», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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