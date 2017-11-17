Погода на выходных: казахстанцев ждут снег и гололед

Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные дни в Казахстане ожидается похолодание, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, ожидаются мокрый снег, туман, гололед и сильный порывистый ветер. Это связано с тем, что воздушные массы с запасами влаги перемещаются из Атлантики на территорию Казахстана.