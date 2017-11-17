Девять межмуниципальных комплексов по утилизации ТКО будут построены в Нижегородской области к 2020 году
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В ходе семинара было озвучено, что четыре межмуниципальных комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) в дополнение к пяти уже существующим планируется построить к 2020 году.
«Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит работу в рамках реформы по обращения с ТКО, для которой разработан ряд
Напомним, ЗАО «Управление отходами-НН» первым из операторов ТКО в Нижегородской области получило сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001−2015.