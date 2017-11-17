Девять межмуниципальных комплексов по утилизации ТКО будут построены в Нижегородской области к 2020 году

В ходе семинара было озвучено, что четыре межмуниципальных комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) в дополнение к пяти уже существующим планируется построить к 2020 году.

«Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит работу в рамках реформы по обращения с ТКО, для которой разработан ряд нормативно-правовых актов, в том числе территориальная схема обращения с ТКО. Последним изменением стало количество региональных операторов, которых тоже будет девять», — отметила первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина.