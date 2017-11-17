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17:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Девять межмуниципальных комплексов по утилизации ТКО будут построены в Нижегородской области к 2020 году

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, семинар для природопользователей на тему «Изменения в области государственного регулирования в сфере обращения с отходами» состоялся в Нижнем Новгороде 17 ноября.

Источник: AP 2017

В ходе семинара было озвучено, что четыре межмуниципальных комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) в дополнение к пяти уже существующим планируется построить к 2020 году.

«Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит работу в рамках реформы по обращения с ТКО, для которой разработан ряд нормативно-правовых актов, в том числе территориальная схема обращения с ТКО. Последним изменением стало количество региональных операторов, которых тоже будет девять», — отметила первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина.

Напомним, ЗАО «Управление отходами-НН» первым из операторов ТКО в Нижегородской области получило сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001−2015.

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