Нижегородские кадеты провели акцию «Минута скорби» 17 ноября
Нижегородские кадеты провели акцию «Минута скорби» 17 ноября.
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Нижегородские кадеты провели акцию «Минута скорби» 17 ноября.
По данным региональной госавтоинспекции, мероприятие прошло на том самом месте, где смертельные ранения в ДТП получила их одноклассница.
К акции дети готовились заранее — собирали мягкие игрушки, рисовали
Кадеты почтили минутой молчания не только память погибшей, но и жертв страшной автоаварии, произошедшей накануне в соседней республике Марий Эл.