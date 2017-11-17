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17:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские кадеты провели акцию «Минута скорби» 17 ноября

Нижегородские кадеты провели акцию «Минута скорби» 17 ноября.

По данным региональной госавтоинспекции, мероприятие прошло на том самом месте, где смертельные ранения в ДТП получила их одноклассница.

К акции дети готовились заранее — собирали мягкие игрушки, рисовали плакаты-обращения, клеили бумажных ангелочков.

Кадеты почтили минутой молчания не только память погибшей, но и жертв страшной автоаварии, произошедшей накануне в соседней республике Марий Эл.

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