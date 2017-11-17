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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Подмосковье обошло все регионы по темпам развития туризма

Эксперты высоко оценили эффективность деятельности органов исполнительной власти Московской области в сфере туризма, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева. Ее слова в пятницу, 17 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

«Московская область находится на первом месте по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма», — сказала Косарева в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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Она отметила, что всего за год регион поднялся на десять позиций — на прошлогоднем форуме Подмосковье замыкало десятку лидеров. Кроме того, регион занял третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни, добавила министр.

По словам Косаревой, подмосковная делегация активно участвует в мероприятиях петербургского форума: «Здесь работают представители наших музеев, наши музеи делали презентации. Интересная для нас площадка — форум ремесленников, была очень интересная секция по духовым оркестрам», — добавила она.

15 сентября Сергиев Посаду было вручено официальное свидетельство участника национального туристического проекта «Золотое кольцо России».

В конце августа сообщалось, что Московская область стала одним из главных туристических направлений для россиян в бархатном сезоне.

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года при участии экспертов со всего мира. В этом году форум проходит 16—18 ноября. В центре внимания — международное культурное сотрудничество, профессиональные проблемы индустрии кино, театра, цирка, анимации и других сфер культуры.

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