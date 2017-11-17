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18:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Судьи в Иркутске занялись воспитанием трудных подростков

В Октябрьском районном суде открылись занятия для школьников.

Источник: Вести Иркутск

Несмотря на юный возраст, они уже попадали в поле зрения правоохранителей. Некоторые имеют судимость. Для того, чтобы дети не повторили судьбу взрослых преступников, с ними работают судьи, а также психологи и юристы. Рассказывают о том, что «криминальная романтика» может сломать не только их судьбу, но и жизнь близких родственников.

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