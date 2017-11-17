Судьи в Иркутске занялись воспитанием трудных подростков

Несмотря на юный возраст, они уже попадали в поле зрения правоохранителей. Некоторые имеют судимость. Для того, чтобы дети не повторили судьбу взрослых преступников, с ними работают судьи, а также психологи и юристы. Рассказывают о том, что «криминальная романтика» может сломать не только их судьбу, но и жизнь близких родственников.