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17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском перинатальном центре отметили День белых лепестков

Международный праздник в честь детей, родившихся раньше срока, отметили в перинатальном центре Воронежской облбольницы № 1 в пятницу, 17 ноября.

День белых лепестков (так называют недоношенных детей, подчеркивая их особую хрупкость) празднуют в областном перинатальном центре уже шестой год. В этот день главными гостями здесь становятся окрепшие дети, которым помогли родиться и выжить специалисты центра.

— Праздник белых лепестков нужен, прежде всего, персоналу. Чтобы мы видели, ради кого работаем. Это позволяет избежать профессионального выгорания и продолжать помогать новорожденным, — сказала главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения Воронежской области, депутат Воронежской облдумы Людмила Ипполитова.

В День белых лепестков родители детей, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела, на ранних сроках, с патологиями, могут встретиться друг с другом и с врачами, получить консультацию и психологическую поддержку.

В 2017 году традиционный праздник получил название «Маленькое чудо». Клоуны подарили детям шарики и флажки, звучала музыка. Все выглядело так, словно огромная семья празднует день рождения множества маленьких именинников.

Федор родился в перинатальном центре три года и три месяца назад с весом 1 кг 650 г. Сейчас мальчик ходит в обычный детский сад.

— Когда я увидела ребенка через три дня после рождения, он не мог сам дышать, глазки были закрыты. В реанимации мне сказали, что нужно его трогать. Но было страшно — он был крошечный, прозрачный. Мы провели в перинатальном центре полтора месяца, прошли все этапы выхаживания. К моменту выписки Федор весил уже 3 кг. Все самое страшное забылось, а вот врачей и медсестер помню до сих пор. Каждый год, уже третий раз, приходим на праздник, — рассказала Анастасия, мать Федора.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый десятый рожденный в мире ребенок — недоношенный. В Воронежской области количество преждевременных родов составляет около 5%.

Перинатальный центр ВОКБ № 1 — одно из ведущих мест в стране, где успешно выхаживают новорожденных. Для недоношенных создают условия, максимально приближенные к материнской утробе: темно, тихо, тепло, а рядом мама, которую учат ухаживать за младенцем. С момента открытия специалисты центра помогли родиться более 33 тыс. младенцев. Из них более 3,5 тыс. недоношенных и около 400 — рожденных с массой тела менее килограмма.

Около 0,4% детей в регионе рождаются с массой тела менее килограмма. Выживаемость таких детей с 2010 года в Воронежской области выросла с 41% до 87%, что сопоставимо с ведущими клиниками страны. Самый маленький ребенок, которого выходили в центре, родился с массой 490 г.

— С 2011 года мы начали выхаживать детей, которые весят более 500 г. Сейчас боремся не столько за выживаемость, сколько за качество их жизни, стараемся минимизировать риск инвалидности, — пояснила Людмила Ипполитова.

Недавно в перинатальном центре начали применять методику общей терапевтической гипотермии для детей с массой свыше 1,8 кг, появившихся на свет с асфиксией.

— Охлаждение ребенка до 33,5 градусов в течение 72 часов не позволяет погибнуть нервным клеткам из-за асфиксии, предотвращает судорожный синдром и другие неврологические проявления, — рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии № 5 Владимир Початков.

По словам председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова, финансирование подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» ежегодно увеличивается. В 2017 году на эти цели из областного бюджета выделили 167,5 млн рублей.

 — В будущем году сумма вырастет сразу на 30 млн и составит почти 200 млн рублей. Кроме этого депутаты облдумы рассмотрели в нулевом чтении бюджет Фонда обязательного медстрахования на будущий год и рекомендовали направить на охрану здоровья женщин и детей 3,5 млрд рублей. И такие меры уже доказали свою эффективность. Например, младенческая смертность в этом году снизилась на 18,5%. Это, кстати, исторический минимум, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

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