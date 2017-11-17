СМИ: Брэд Питт встречается с принцессой Монако
Информацию об этом стали активно распространять зарубежные СМИ со ссылкой на близкий к актеру источник.
Информацию об этом стали активно распространять зарубежные СМИ со ссылкой на близкий к актеру источник.
После громкого развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли поползли самые разные слухи о новых увлечениях
В список потенциальной новой девушки актера попали такие личности, как Кейт Хадсон, Сиенна Миллер, Сандра Буллок и другие.
Информацию об этом стали активно распространять зарубежные СМИ со ссылкой на близкий к актеру источник. Сообщается, что пару видели вместе на благотворительном вечере LACMA Art Gala в
Ни Шарлотта, ни Брэд пока не дали официальных комментариев.