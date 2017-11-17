СМИ: Брэд Питт встречается с принцессой Монако

Источник: БЕЛТА

После громкого развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли поползли самые разные слухи о новых увлечениях экс-супругов. И если с Джоли все проще, она была замечена на публике с бизнесменом, с которым ей теперь и приписывают роман, то вокруг отношений Питта ходит гораздо больше слухов.

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В список потенциальной новой девушки актера попали такие личности, как Кейт Хадсон, Сиенна Миллер, Сандра Буллок и другие. Кто-то был замечен в компании Брэда, а некоторые предположения и вовсе ничем не подтверждены. Сейчас в этот список добавилась еще одна особа — принцесса Монако Шарлотта Казираги.

Информацию об этом стали активно распространять зарубежные СМИ со ссылкой на близкий к актеру источник. Сообщается, что пару видели вместе на благотворительном вечере LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе. Правда, им каким-то чудом удалось избежать объективов фотокамер.