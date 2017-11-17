Погода на ноябрь в Краснодарском крае: в выходные на Кубани будет тепло

По прогнозам метеорологов, в субботу, 18 ноября, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, в воскресенье — до 18. В вечерние и ночные часы термометр покажет от 5 до 7 градусов тепла. В эти дни будет переменная облачность, без осадков.

На территории Краснодарского края в выходные осадки также не ожидаются. Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, ночью и утром местами будет туман, морось. Температура воздуха ночью 0…+5, местами при прояснении до −3…−5; днем 7−12, по югу до 15 градусов выше нуля. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 7−12; днем 13−18, в районе Сочи до 22 градусов.

Похолодание синоптики обещают только к началу следующей недели.