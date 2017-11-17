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18:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на ноябрь в Краснодарском крае: в выходные на Кубани будет тепло

В предстоящие выходные в краевом центре ожидается хорошая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 766 мм рт. ст. 6 м/с

По прогнозам метеорологов, в субботу, 18 ноября, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, в воскресенье — до 18. В вечерние и ночные часы термометр покажет от 5 до 7 градусов тепла. В эти дни будет переменная облачность, без осадков.

На территории Краснодарского края в выходные осадки также не ожидаются. Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, ночью и утром местами будет туман, морось. Температура воздуха ночью 0…+5, местами при прояснении до −3…−5; днем 7−12, по югу до 15 градусов выше нуля. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 7−12; днем 13−18, в районе Сочи до 22 градусов.

Похолодание синоптики обещают только к началу следующей недели.

— Мы ожидаем, что на следующей неделе с 20 ноября будет серьезное понижение температуры и осадки. Возможно, будут «белые мухи», но чтобы сказать, что это будет снег, я не могу, — пояснил «Комсомольской правде — Кубань» метеоролог края Андрей Бондарь.

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