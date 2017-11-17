Городские власти борются с последствиями снегопада
Отработанный алгоритм действий позволил избежать большей беды.
Отработанный алгоритм действий позволил избежать большей беды.
Последствия прошедшего вчера во Владивостоке снегопада могли оказаться куда хуже, если бы не выстроенная в городе система устранения последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА VladNews.
Ответственным за снегоуборочные работы является муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» (СГТ), которое при помощи системы «ЭРА — ГЛОНАСС» следят за работой каждой единицы техники. Это позволяет не только максимально эффективно распределить силы по городу, но и сосредоточиться на наиболее сложных участках.
Однако координирует весь этот процесс специально созданный штаб при Администрации Владивостока, который подключён ко всем городским камерам, в том числе коммерческим (во Владивостоке установлено более 100 камер наружного наблюдения), а также сервисам
Именно по такой схеме сейчас работает городская администрация, что хоть и не сразу, но позволило разгрузить ситуацию на дорогах и избежать ухудшения положения в городе.
Отметим, на данный момент снегоуборочной технике