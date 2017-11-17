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18:39 (мск), источник: VLADNEWS

Городские власти борются с пос­ледс­тви­ями снегопада

Отработанный алгоритм действий позволил избежать большей беды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последствия прошедшего вчера во Владивостоке снегопада могли оказаться куда хуже, если бы не выстроенная в городе система устранения последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА VladNews.

Ответственным за снегоуборочные работы является муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» (СГТ), которое при помощи системы «ЭРА — ГЛОНАСС» следят за работой каждой единицы техники. Это позволяет не только максимально эффективно распределить силы по городу, но и сосредоточиться на наиболее сложных участках.

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Однако координирует весь этот процесс специально созданный штаб при Администрации Владивостока, который подключён ко всем городским камерам, в том числе коммерческим (во Владивостоке установлено более 100 камер наружного наблюдения), а также сервисам Яндекс-навигатор, Google maps. Благодаря технической оснащённости в городской администрации в период стихийных бедствий вычисляют, где образован автомобильный затор и по какой причине. К примеру, на карте появилась красная зона, что свидетельствует о наличие препятствия для дальнейшего движения. После этого сотрудники штаба подключаются к камерам в указанном участке и определяют причину. Если это авария, то вызывается наряд ГИБДД, если гололёд, то направляется техника, если чрезвычайное происшествие, то за дело берётся МЧС. Таким образом можно устранить ключевые проблемные точки, которые являются первопричиной многокилометровых заторов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно по такой схеме сейчас работает городская администрация, что хоть и не сразу, но позволило разгрузить ситуацию на дорогах и избежать ухудшения положения в городе.

Отметим, на данный момент снегоуборочной технике наконец-то удалось полноценно заняться уборкой снега на улицах Владивостока. Как отметил исполняющий обязанности главы Владивостока, 93 единицы техники будут всю ночь работать на дорогах Владивостока, что позволит в короткий промежуток времени побороть последствия стихии.

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